Eva Mendes revela sus métodos para mantenerse en forma

La actriz Eva Mendes reveló, en una entrevista para la revista Shape, cómo es la rutina de ejercicios que la ayuda para mantener esa figura que impacta a todo el mundo.

Eva, quien es madre de dos hermosas bebés: Esmeralda de 2 años y Amanda de 11 meses, compartió sus trucos: "Me gusta hacer intervalos, como correr a velocidad normal y luego muy rápido y veo muy buenos resultados en comparación a hacer 30 o 45 minutos de cardio que solía hacer en la caminadora. Entre intervalos, levanto pesas", señaló.

Asimismo, confesó que hacer ejercicio le ayuda para estar bien consigo misma o incluso para ocasiones especiales: "Hacer ejercicio me permite pasar tiempo conmigo misma. Saber que tengo una hora para mi bienestar es prioridad para mí ahora... Hago ejercicio tres veces a la semana, pero cuando me preparo para un evento o para el verano, son cinco días a la semana. Sin embargo no hago ejercicio más que eso porque veo mejores resultados cuando mi cuerpo descansa".



La actriz señaló que incluso cuidar de sus pequeñas hijas le ha servido para mantener su figura, pues se la pasa de un lado a otro y eso cuenta como ejercicio: "De alguna manera ha sido más difícil recuperar mi figura después de mi segunda hija, pero no es tan difícil como pensé porque siempre estoy corriendo alrededor de las niñas. Nunca me siento, me muevo todo el día", confesó.

Pero no todo es actividad física, ya que para la esposa del actor Ryan Gosling, la alimentación es algo esencial, y reveló que siempre inicia su día comiendo huevos. "Son mágicos, puedes hacer muchas cosas con ellos". Y si de repetir menú se trata, a Eva no le molesta volver a cenar lo que desayunó, pues dice que no se aburre de la comida: "Salmón y arroz o quinoa, y trato de incluir una ensalada. Y como lo mismo para la cena. Soy una criatura de hábitos en ese aspecto. No me aburro de la comida. Me gusta pensar que es combustible para mi cuerpo", detalló.



¿Pero qué hay del líquido vital? Para Mendes, el agua es súper importante y es por eso que siempre lleva consigo una botella además de cápsulas de aceite de pescado y aceite de coco para mantenerse muy hidratada: "La piel brillante viene del interior", aseguró.

Pero como todos, la actriz también tiene debilidad por las golosinas, y de vez en cuando descansa de los cuidados alimenticios y físicos para disfrutar de uno que otro antojo, como lo es la comida cubana, en especial los frijoles que prepara su madre: "Mi mamá hace los mejores frijoles negros en el mundo. Nunca voy a parar devorarlos", finalizó.

