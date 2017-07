Esposa de Rogelio Guerra ha logrado pagar deudas con la ropa de segunda mano de Galilea Montijo y Andrea Legarreta



La familia del actor Rogelio Guerra continúa con la venta de bazar para juntar dinero y pagar a los cuidadores del actor, así como la cama especial donde duerme el protagonista de varias telenovelas exitosas como 'Los ricos también lloran', ya que su condición física requiere de vigilancia, porque no puede caminar ni valerse por él mismo después de la trombosis cebral que sufrió en octubre de 2015.

En entrevista para el programa 'Hoy', Maribel Robles, esposa del actor, aseguró que lo que más se vende es la ropa de las conductoras :"Hay mucho fan que viene a comprar cosas de Andrea y Galilea, obviamente ya que están aquí ven las demás cosas que tengo para la venta ".



Rogelio Guerra, su vida en 50 fotos íntimas Nació el 8 de octubre de 1936, y desde muy joven quiso dedicarse a las artes. Foto: Cortesía / Marible Roblres de Guerra | Univision 0 Compartir A los 30 años debutó y de inmediato se volvió una figura importante en la televisión. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir Su nombre real es Hildegardo Francisco Guerra Martínez, pero eligió Rogelio para que sonara más fuerte y con personalidad. Foto: Cortesía / Marible Roblres de Guerra | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Junto con Veronica Castro, se convirtió en la pareja más querida de las telenovelas. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir La química entre ellos era muy buena, incluso diferetes medios de la época, esccribieron que tenían un romance, rumor que desmintieron. Foto: Cortesía / Marible Roblres de Guerra | Univision 0 Compartir En 1987, se casó con Maribel Guerra, hija del actor español Germán Guerra, pero desde 1983 ya vivián juntos. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Al principio la relación entre Maribel y Rogelio, fue criticada, porque él le llevaba 26 años de edad. Pronto tuvieron a su primer hijo Carlo. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir Y luego del primogénito, llegó Aldo y ya no tuvieron más hijos. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir Roguelio Guerra era considerado un galán maduro de telenovelas y su jóven esposa siempre estuvo a su lado. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Siempre cuidó su privacidad, y fue celoso de su familia. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir Aqui el actor fuera de su casa, atendiendo pendientes y apresurado porsu hijo Aldo, para jugar. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir Con sus pequeños, la pareja viajaba por el mundo y asistía a cualquie lugar para que se divirtieran. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Nunca le negó nada a sus hijos, ni viajes ni algún capricho. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir La joven es Hildegarda, la hija que tuvo fuera del matrimonio y que tiempo más tarde, supo de su existencia. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir El actor siempre ha estado orgulloso de su familia. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Su hijo Carlo ya era un adolescente y pintaba para galán, según palabras del actor. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir Aldo comenzó a interesarse por la música desde muy pequeño, actualmente es Dj. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir Carlo, prefirió enfocarse a la televisión, siguiendo los pasos del actor. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Para Rogelio, viajar era un descanso entre tanto estress, simpre ligaba un proyecto tras otro. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir Carlo y Aldo son muy parecidos a su padre, fisica y emocionalmente. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir El sentido del humor del actor, es conocido por todos sus amigos. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Maribel siempre fue una fiel compañera para Rogelio, que con amor lo acompañaba a todos lados. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir Como amorosa esposa, Maribel siempre se hizo cargo de la carrera de Rogelio y de su faceta de madre. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir Aldo comenzó a tener proyectos importantes como actor, lo que emocionaba a Rogelio. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Como hermanos, siempre han sido unidos, para Rogelio eso fue un gran logro. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir Al actor le gustaba asistir a las alfombras rojas, para apoyar a sus amigos. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir Siempre orgulloso de sus hijos, Rogelio pedía foto con ellos. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los problemas con las piernas empezaron, pero el actor se atendía y mantenía firme ante los cambios, que trae la edad. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir El considerado galán de la televisión, comenzaba a tener problemas de memoria, pero seguía trabajando. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir Aldo ya recibia premios por sus personajes en la televisión, cuando su papá comenzó a enfermar. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Su hermano Carlo, estaba más dedicado a proyectos independientes y no tan comerciales, pero con la misma preparación actoral. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir Siempre se unieron como hermanos, a pesar de ser de distinta madre, aquí cuatro de los cinco hijos del actor. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir Rogelio comenzó con fuertes dolores de cabeza, hace un par de años, pero no dejó la actuación. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aldo, en su tiempo libre se dedicaba a ayudar a su mamá, para que no pasara trabajo al cuidar a su padre. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir Esta fue la última foto de Rogelio antes de caer en cama, seis meses después sufririó una trombosis cerebral, de la cual no se recuperaría. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir La carrera de sus hijos seguía en ascenso, y querían llevar de manera privada la enfermedad de su padre. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aldo ligaba sus proyectos, tal y como lo hacía su padre en sus inicios. Aquí con el productor Nacho Sada y el actor Pablo Lyle. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir Rogelio, en los momentos de mejor salud, siempre demostraba su amor por Maribel. Foto: Cortesía / Maribel Robles Guerra | Univision 0 Compartir Maribel ha formado una gran familia, sus hijos siempre al pendiente de ella. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Don Rogelio, aprevechaba cada oportunidad para visitar a sus hijos en el trabajo. Foto: Cortesía / Marible Roblres de Guerra | Univision 0 Compartir Sus dos hijos han llevado sus carreras de manera impecable, alejada de los chismes, con el ejemplo que les dio su padre. Foto: Cortesía / Marible Roblres de Guerra | Univision 0 Compartir Don Rogelio, aún enfermo, recibió reconocimientos por su carrera. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Posaba para la prensa, aunque casi no podía mantenerse en pie. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir El 12 de marzo de 2015, recibió un homenaje por sus 58 años de carrera, y tres meses despúes sufrió la trombo, que ahora lo mantiene alejado de la realidad. Foto: Cortesía / Maribel Robles Guerra | Univision 0 Compartir Su familia se mantuvo siempre unida para enfrentar el futuro incierto y llevar el peso de la casa. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Rogelio, ya enfermo, perdió el habla. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Ya no pudo mantenerse en pie, los problemas de Alzheimer eran muy fuertes, pero él hacía todos los esfuerzos. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Maribel ha seguido a su lado y es de los pocos rostros que el actor aún reconoce. Foto: Cortesía / Maribel Robles Guerra | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Esta es una de las últimas fotos de familia que pidió Rogelio. Foto: Cortesía / Maribel Robles de Guerra | Univision 0 Compartir Esta es la última imagen que la familia ha decidido compartir, para respetar la integridad del actor y su vida como familia. Foto: Cortesía / Maribel Robles Guerra | Univision 0 Compartir

Y es que ellas le dieron no sólo ropa, sino también accesorios que han tenido gran éxito entre los visitantes a esta venta que se lleva en casa del actor: "Lo que más se llevan es la ropa de Andrea y Galilea, los aretes y accesorios".



También habló del apoyo que ha recibido de otros productores, que se han sumado a la noble causa en beneficio del actor: "Juan Osorio nos donó unos elementos, que se van a subastar en el programa. Angelli Nesma (productora) también me mandó ropa nueva, preciosa y que voy a poner. Ahí vamos".



Galilea Montijo donará a la familia de Rogelio Guerra ropa y accesorios para su bazar benéfico Televisa 0 Compartir

La esposa del actor agradeció el apoyo de las conductoras al difundir la venta de ropa y objetos que pertenecieron al actor, así como el espacio que le dio el programa 'Hoy': "Ya voy a poder liquidar la deuda de tres meses que se le debía a los cuidadores y eso al mismo tiempo me está permitiendo pagar las quincenas en tiempo y forma, que eso era lo que me tenía muy atorada. Igual y no he hecho bien la cuenta, pero igual ya puedo liquidar todo lo que se les debe, es una manera de descansar".