Escorpión – Viernes 9 de junio 2017: ¡Muy buenas noticias!

¡Hoy es plenilunio, la Luna de fresa! Recibirás más de una invitación para eventos sociales así que debes planificarte bien para hacer solamente aquellos que son imprescindibles y no perder tiempo en otros que no te reporten nada concreto. Una persona de un signo afín al tuyo está interesada en ti de una manera especial y debes atender sus insinuaciones para no perder tu tiempo en algo que sería muy prometedor en tu vida sentimental, sobre todo si estás soltero, o soltera en este ciclo del plenilunio.

Amor

Hoy viernes la Luna está en el signo de Sagitario, es el plenilunio, la llamada “Luna de fresa” y Júpiter termina su tránsito retrógrado. Ahora solamente están retrógrados el planetoide Plutón y el planeta Saturno. No dejes que nada se interponga entre tus deseos amorosos y las potencialidades de vivirlos. La energía planetaria está de tu parte, y tu personalidad se envuelve con un carisma fascinante y derrites corazones con tu sonrisa encantadora.



Salud

Si has tenido problemas relacionados con la circulación o la piel este es el momento de tomar pleno control de tu vida y actuar directamente. No te apliques nada inventado, ve a tu médico si la condición persiste y sigue sus indicaciones.

Trabajo

El curso de acción que se presenta frente a ti en estos momentos requiere una actitud dinámica y decidida. Si te quedas inactivo perderás magníficas oportunidades de desarrollo laboral y hasta la posibilidad de una promoción.

Dinero y fortuna

Durante este período estás demasiado confiado y sueles cometer imprudencias en tus negocios. No te guíes por los consejos de personas muy ambiciosas y codiciosas pues podrías perder dinero y posición. Mantén una actitud muy alerta en todo.



