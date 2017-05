Escorpión – Viernes 26 de mayo 2017: Solucionas ese problema

Este es el tiempo del novilunio y los tránsitos planetarios intensos así que cuida tu lengua pues podrías decir algo improcedente y no te conviene enajenar con una palabra fuerte a las personas que te rodean, Escorpión. Si cuidas ese aspecto tendrás un día estupendo en el amor y el trabajo, y todo será armonioso para ti y los tuyos. No olvides que si confundes la sinceridad con la falta de sensibilidad los resultados serían contraproducentes. Hay muy buenas posibilidades de solucionar ese asunto que te tenía preocupado y tener pronto en tus manos lo que tanto has soñado tener.

Amor

La Luna transita por el signo de Géminis acercándose a Cáncer un día después del novilunio de mayo. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Si tu pareja es alguien celoso o posesivo las perspectivas que esta relación prospere son muy pocas, a menos que la misma haga un esfuerzo por canalizar ese tipo de sentimientos y actitudes totalmente incompatibles con tu temperamento independiente, pero también dominante y celoso.



Salud

Si te has sentido con malestares generales la buena nueva es que según pase el día, te irás recuperando y por la tarde estarás en control de tu salud. Afortunadamente, tu signo es muy saludable y fuerte y en esta época estás bien auspiciado.

Trabajo

Sé prudente y no te impulses porque el efluvio del novilunio tiende a volverte algo impaciente. Si esperas un poco se te presentarán mejores oportunidades por lo que no debes aceptar lo que te están ofreciendo inmediatamente. Pide tiempo para estudiar las proposiciones.

Dinero y fortuna

Anímate y échale ganas a ese proyecto nuevo donde deberás invertir parte de tus ingresos, pero al mismo tiempo recibirás intereses o ganancias. Tu ciclo de los buenos negocios ha comenzado. Este será un fin de semana excitante en ese sentido.



