Escorpión – Viernes 22 de septiembre 2017: Equinoccio, todo a tu alrededor es sorprendente

Noticiero astrológico: ¡Equinoccio, comienza a regir el signo de Libra, otoño en el norte, primavera en el sur! Vas a entender mejor las motivaciones ajenas ayudándote a ponerte en el lugar de otras personas, o sea, a practicar lo que se conoce como “empatía”. Recibirás un recado, llamada o mensaje que será una confirmación de lo que has venido buscando en estos días, puede ser laboral o sentimental. No te aceleres, toma todo de una forma filosófica y tranquila, estás bien auspiciado y con la mente clara.

Amor

Hoy viernes comienza a regir el signo de Libra a las 20:02 tiempo universal. Es un día cúspide. La Luna continúa en Libra y los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Vas a comprender muchas cosas en este día. Si perdiste un amor, o te sientes decepcionado y triste por encontrarte en una situación sentimental difícil este viernes habla con tu corazón, mirar a tu alrededor, y proponte rehacer tu vida apoyándote en tus propios recursos y experiencias.



Salud

Hay una combinación planetaria que favorece al estómago y sobre todo ayuda a quienes sufren de úlceras gástricas o duodenales. No obstante, debes apoyar esta buena vibración ingiriendo alimentos saludables, frescos y que no contengan tantas sustancias artificiales.

Trabajo

Revisa con calma las ofertas de trabajo que te han propuesto, si estás desempleado. Toma con calma decisiones que tengan relación con tu situación laboral futura si has pasado por la amarga experiencia de haber perdido tu empleo. Si no es así, entonces no te inquietes y goza tu fin de semana. Las perspectivas en octubre, que coincide también con el inicio de tu ciclo de cumpleaños el día 22 te llenará con un toque entusiasta y optimista.

Dinero y fortuna

Se visualiza en tu horóscopo escorpiónido un negocio relacionado con la compra y venta de alimentos o flores, así como todo lo vinculado a la agricultura o el campo, el ganado y los animales. Estás en una etapa buena de crecimiento económico así que aprovéchala y tendrás ganancias.

Ritual para atraer la buena suerte