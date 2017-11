Escorpión – Viernes 10 de noviembre 2017: ¡Haz lo tuyo, concéntrate!

Géminis

Emplea correctamente tu palabra

Tu reto consiste en hablar con propiedad, no diluirte en múltiples conversaciones que no conducen a parte alguna. Para ti, la fortuna está dada en la medida que desarrolles tu razonamiento, no hables demasiado y cultives la expresión e interés en tus relaciones. Tu lengua es tu instrumento poderoso con la que puedes alcanzar el éxito o tener una mala experiencia según la uses. Foto: Shutterstock

