Escorpión – Sábado 6 de mayo 2017: Te estás inspirando en alguien nuevo

Las personas problemáticas que siempre se están quejando de todo son una verdadera carga para ti que te impide avanzar. No te involucres en líos ajenos ni te metas en cosas que no te atañen directamente porque podrías estar dejándote conducir por quienes están cargados de problemas, solamente ven el lado pesimista de la vida y son muy negativos. Los detalles requieren tu atención extra. Vas a enfrentarte nuevas oportunidades para crecer en tu vida económica y social, pero no te desesperes tratando de hallar soluciones inmediatas a tus asuntos pendientes. Te aguardan reencuentros intensos y la posibilidad de una segunda Luna de Miel, un romance que te revive y alegra íntimamente Escorpión.



Amor

La Luna está en Libra, los planetas Júpiter, Saturno, así como el planetoide Plutón siguen retrógrados, los demás planetas están directos. Hoy estarás envuelto en un deseo intenso de halagar a los que más quieres. Serás capaz de ir a extremos con tal de complacerlos, pero recuerda que si no te sientes feliz contigo mismo no podrás lograr la felicidad de quienes te rodean y amas. En todo momento sé tú mismo expresando tu propia naturaleza.

Salud

Mucho cuidado si vas a caminar por sitios donde hay nieve, agua, líquidos derramados o superficies resbaladizas ya que estás propenso a las caídas por una posición astral de tu regente el planeta enano Plutón. No te apresures y no habrá problemas. Sé cauto.

Trabajo

Tus capacidades para enfrentar y resolver exitosamente lo inesperado se pondrá de relieve. Sobre todo, no pierdas la calma y combina tu intuición escorpiónida con la realidad. Lo que sucede te ayudará dar un salto cualitativo si lo aprovechas.

Dinero y fortuna

Toma precauciones para evitar que tu dinero se esfume de tus manos. Una idea que parece brillante quizás no sea tan buena. Infórmate antes de arriesgar tus ahorros. Desconfía de esquemas que te prometen hacerte rico enseguida pues muchos de ellos son estafas.

