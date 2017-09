Escorpión – Sábado 30 de septiembre 2017: Evita las precipitaciones

El período astral del mes de octubre exige una reevaluación de la forma en que estás gastando tu dinero y un análisis más concreto de tus gastos. Debes reducir todo aquello que no necesitas y proponerte ser realista cuando uses tus tarjetas de crédito para no complicarte. De esa manera podrás disfrutar de un mes de cumpleaños completo y excitante en todos los puntos de vista, y lo mejor vendrá a tu vida, en la medida que así te lo propongas. Se abrirán ventanas y puertas que estaban cerradas. Foto: Shutterstock | Univision

