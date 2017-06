Escorpión – Sábado 3 de junio 2017: Te envuelve un tono dinámico en tu vida amorosa

Si estás soltero o soltera estás a punto de establecer lazos sentimentales fuertes entre tú y otra persona los cuales inicialmente serán de amistad, pero que paulatinamente se irán convirtiendo en algo más. No te desesperes porque si muestras demasiada insistencia el resultado sería contraproducente. No te conviene exagerar nada ni precipitarte. Te motiva un nuevo estudio, algo que acentúa tu capacidad intelectual y te ayuda a superarte en tu profesión o vida personal, Escorpión. El amor está ahora ocupando el centro de tu vida y te sentirás correspondido.

Amor

La Luna transita por el signo de Libra y los planetas Júpiter y Saturno así como el planetoide Plutón están retrógrados, los demás planetas siguen directos. No regales tu dinero ni tu esfuerzo a quien no lo sabe apreciar. Ponte firme, especialmente con quienes piensan que pueden manipularte sentimentalmente diciéndote cosas agradables al oído. Recuerda que tú, como Escorpión, sabes tocar el corazón de los demás.



publicidad

Salud

La ansiedad suele causar palpitaciones y dolores en el pecho. Si es tu caso no te atormentes innecesariamente suponiendo padecimientos asociados con el corazón. Por supuesto, si dudas o persisten las molestias, consulta a tu médico.

Trabajo

Un ex compañero de trabajo que ocupa una buena posición en otra empresa, y con quien siempre te has llevado relativamente bien se te acerca para proponerte algo muy interesante. No le desestimes y escucha lo que tiene que decirte.

Dinero y fortuna

Puede haber dinero pronto en tus bolsillos. El azar está bien auspiciado y también todo lo relacionado con bancos, préstamos, certificados de depósito y otras acciones de tipo bursátil. Si necesitas algún efectivo extra lo puedes conseguir.



Aprende el ritual para atraer el dinero y la abundancia a tu vida