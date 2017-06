Escorpión – Sábado 24 de junio 2017: En medio de la confusión surge la respuesta

Con el novilunio verás que las cosas no son tan graves como parecen.

24 de junio | La luna está en cáncer, no habrá obstáculos imposibles

Una buena iniciativa se transformará en algo sólido si la pones en práctica. Además, un sueño empieza a materializarse en tu vida amorosa y esa persona que hasta ahora estuvo alejada, como distante o imposible, deja de ser una quimera para convertirse en una realidad. Tu intuición escorpiónida te ayudará a encontrar soluciones alternativas a ciertas situaciones algo complicadas en tu economía y a salir bien de un encuentro embarazoso con una persona del pasado.

Amor

La Luna está en Cáncer en conjunción con el Sol, es el día del Novilunio de junio. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón están retrógrados, los demás siguen directos. Con el inicio del mes sinódico se abre una nueva etapa en tu vida amorosa que te inclina el corazón hacia cierta persona que hasta ahora estuvo alejada de ti por motivos baladíes. Recuperas algo que pensaste habías perdido.



Salud

No te dejes abatir por las preocupaciones temporales y mucho menos permitas que los problemas cotidianos influyan en tu salud. Si algo no lo puedes resolver, espera, toma medidas, pero no descuides tu alimentación ni tu reposo, Escorpión.

Trabajo

Recibirás noticias legales altamente prometedoras que te animarán a seguir insistiendo en la búsqueda de un empleo más remunerativo y en consonancia con tus necesidades personales urgentes, capacidad y facilidad para transportarte.

Dinero y fortuna

Haz lo tuyo con confianza. Hay planes económicos que requieren ajustes y también una actitud más decidida de tu parte. Eres tú, y nadie más, quien debe vigilar tu dinero y economía. No te dejes intimidar por quienes tienen más que tú, Escorpión.

