Escorpión - Sábado 22 de abril 2017: Sientes curiosidad frente a esa persona

Un fin de semana excitante, pero no exento de ciertos problemas que afortunadamente se pueden evitar con un poco de atención de tu parte. Aunque no sea tu intención causar un problema, tus palabras podrían ser mal interpretadas por un compañero de trabajo o por un amigo, e inclusive hasta tu pareja sentimental. No digas todo lo que piensas, eso no significa ser hipócrita ni insincero sino más bien prudente para no causar disgustos o herir de forma innecesaria a quien amas. La influencia retrógrada de Mercurio tiende a causar ese tipo de imprudencia así que ya lo sabes, mejor callar que decir algo contraproducente.

Amor

Hoy sábado la Luna sigue en tránsito por Piscis. El planeta Marte ha comenzado su tránsito al signo de Géminis, directo. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Atención, Escorpión. Si te guías por las apariencias solamente estarías llegando a conclusiones poco afortunadas y creer cosas que no son ciertas, sobre todo en el aspecto amoroso. Es importante que utilices sabiamente tu palabra, particularmente ahora que Mercurio, planeta de las comunicaciones, está retrógrado y pueden ocurrir malas interpretaciones. Con un poco de tacto social y precaución no habrá nada que lamentar.



Salud

Pasa revista a tus actividades de estos días y posiblemente en ellas esté la clave de lo que ahora te preocupa. Atiende las señales que te envía tu cuerpo, pero tampoco te vuelvas hipocondríaco u obsesivo pensando que tienes alguna dolencia fuera de lo normal.

Trabajo

Durante este fin de semana aparta tiempo para poner orden en tus asuntos y no dejarte llevar por situaciones fuera de tu control creadas por quienes solamente están buscando problemas por ser de naturaleza conflictiva. Recuerda siempre que las personas más extremistas en todo muchas veces están ocultando sus propias faltas.

Dinero y fortuna

El dinero esperado está a punto de llegar, lo que suceda ahora como una demora es parte de un proceso que te ayudará establecer patrones de ahorro adecuados. La influencia retrógrada de Mercurio y Júpiter tienden a causar demoras y atrasos en algunos pagos.



