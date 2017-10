Escorpión – Sábado 21 de octubre 2017: Tiempo de acción y movimiento

Noticiero astrológico: Empieza la lluvia de estrellas de las Oriónidas. Este día surgirán circunstancias nuevas, sobre todo en el plano amoroso pues vas a estar frente a quien puede cambiar positivamente tu vida. Algo que esperabas no sucede en el momento preciso. No te amilanes ni sientas mal por eso ya que se trata de demoras, que bien asimiladas, te convendrán en corto plazo. La energía que procede de Júpiter en tránsito por tu signo y la inminencia de tu ciclo de cumpleaños en dos días te ayudará a renovarte interiormente y canalizar tus energías amorosas correctamente sin estar dispersando tu atención. Eso será formidable porque te espera una invitación muy importante y debes estar muy claro para poder aprovecharla.



publicidad

Amor

Hoy tenemos lluvia de estrellas, la Luna sigue en Escorpión, y los planetas Urano y Neptuno continúan retrógrados. Se abre la puerta de un corazón esquivo y conquistas a esa persona que parecía inalcanzable. Hay buenos efluvios en tu vida amorosa, disfrútalos, Escorpión. Tú sabes cómo vivir intensamente la vida, este es tu tiempo, ¡ahora!

Salud

Paulatinamente te irás recuperando de cualquier problema de salud menor que hayas tenido. Según vaya transcurriendo semana te sentirás entusiasmado ante las perspectivas de hacer algo diferente y romper la rutina.

Trabajo

No olvides que la inteligencia consiste en saber adaptarse cada momento a la realidad que se presenta, y no vivir en un mundo de fantasías y suposiciones en la que las cosas no son como uno quiere, sino como son. Acepta esa realidad con tu sentido práctico y aplicando tu extraordinaria intuición escorpiónida, reconocida como una de las más agudas del zodíaco.

Dinero y fortuna

Emplea tu tiempo de modo adecuado a fin que puedas aprovecharlo bien y no lo estropees con gentes perezosas que te impiden desarrollarte económicamente con sus constantes interrupciones y lamentos. Así no se va a ningún lado, evita esas compañías de gentes tan negativas. Quienes se pasan la vida lamentándose y quejándose te atrasan en tus planes.

Conoce la leyenda de la Matlacihua



publicidad