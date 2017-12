Escorpión – Sábado 2 de diciembre 2017: Finalmente llega lo que necesitabas

Noticiero astrológico: Este sábado la Luna sigue en Tauro, que es tu signo opuesto, acercándose a Géminis y a la superluna del fin de semana. El único planeta retrógrado es Urano. Debido al tránsito de Júpiter por tu signo notas cierta agitación a tu alrededor que podría inquietarte haciéndote pensar en problemas inexistentes en tu trabajo. No te alarmes pues estás ahora en un ciclo productivo y cumplirás tus objetivos sin perder tu empleo. Tu intuición está recibiendo buenas ondas planetarias que te ayudarán a recuperar la confianza perdida en cuestiones sentimentales y sacar adelante tu vida emocional. Afina tu sexto sentido y te encontrarás de golpe con un dinero inesperado en medio de un viaje también imprevisto.



Amor

Sigue tus impulsos y tu intuición magnífica porque hoy podrás conseguir el amor que tanto anhelas y la separación reciente quedará en el olvido. No te precipites, deja que todo pase y pronto habrá un ciclo de uniones felices pues en esta etapa estás más seductor y conquistador que nunca, Escorpión.

Salud

No vayas a inquietarte por una alteración menor en tu pulso o el ritmo cardíaco pues muchas veces estos trastornos tienen su origen en las emociones, pero si persisten o tienes antecedentes de problemas con el corazón o la presión arterial consulta a tu médico.

Trabajo

Estarás muy ocupado en una nueva posición que deberás asumir para hacerle frente a los cambios en tu empresa. No te desanimes si inicialmente cometes algunos errores porque al empezar algo nuevo esto no es un problema serio.

Dinero y fortuna

Existen posibilidades de un resultado favorable en una lotería o juego de casino. No obstante, no te entusiasmes demasiado y si empiezas a gano r, retírate a tiempo para no perder lo ganado, confía más en tus intuiciones escorpionas.



