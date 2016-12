Escorpión –Sábado 17 de diciembre: Se rectifican errores cometidos

Podrás retomar las riendas de tu destino amoroso si actuaste de manera arrogante por haberte sentido herido en tu amor propio en una discusión de índole sentimental, haz un lado el orgullo y responde con sencillez a los dictados de tu corazón. Un buen amor merece tus esfuerzos e intenciones, Escorpión, no lo olvides porque muchas veces es preferible ceder, con tal de mantener la armonía, a empeñarse en algo que luego cause dolor o pesar, y no es eso lo que ahora tú estás necesitando ni mucho menos. Si trabajas en tu casa, o desde tu casa, es un buen día para establecer nuevos contratos comerciales, pero si debes asistir a una entrevista laboral puedes estar demasiado impulsivo actuando en un tono emocional.



Amor

Hoy sábado la Luna está en el signo de Leo y el único planeta retrógrado es Urano, en Aries. Un romance termina, pero de manera feliz y quedan como amigos. Es una manera bonita de poner punto final a una relación que amorosamente no funcionaba, pero la cual tiene posibilidades de florecer como buena amistad. La vida se abre para ti con nuevos y excitantes horizontes.

Salud

Cuida tus pies y te sentirás mucho mejor en este día. Un buen calzado, una crema suavizadora y unos baños tibios con agua y sales te ayudarán a mantener en el mejor estado esa parte tan importante, y a veces tan descuidada, de tu cuerpo.

Trabajo

No te disperses y trázate un plan de acción concreto que te permita alcanzar tus objetivos sin ir por caminos tortuosos o poco explorados previamente por ti. Si quieres algo en tu trabajo pídelo, reclama tu derecho y mantente firme en tu posición. Lograrás realizar todos tus objetivos.

Dinero y fortuna

Hay quien desea sacar provecho económico de ti y te propone negocios los cuales aparentemente son muy buenos, pero en el fondo hay trampas para hacerte dar dinero que después no vas a ver de vuelta. Mucho ojo con los embaucadores hoy, Escorpión.