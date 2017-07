Escorpión – Sábado 15 de julio 2017: No te impacientes, cada cosa lleva su tiempo

Recibirás noticias de alguien que hacía tiempo no veías.

Debes ser paciente, ahora más que nunca, con planetas retrógrados en tu horóscopo, actúa con calma, especialmente en el amor, no termines ninguna relación precipitadamente. Deja a un lado la timidez, que nada tiene que ver contigo, y vibra en una dimensión más osada atreviéndote a hacer o decir ciertas cosas que hasta ahora te habías callado. Lo que ahora sucede es muy positivo porque el aspecto lunar presente –el tránsito a un signo de fuego- te inspira a sacar adelante tus asuntos y no pensar más en el pasado, si tuviste alguna desilusión o decepción. ¡Hoy es tu día para ser feliz, no mañana ni pasado!



Amor

La Luna está en tránsito por el signo de Aries acercándose a la fase Cuarto Menguante. Los planetas Neptuno, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. La discreción y el tacto social son imperativos, Escorpión. Te das cuenta de su importancia a la hora de establecer una relación amorosa. Has aprendido de tus experiencias pasadas y esas lecciones te servirán para no cometer los mismos errores en una aventura del corazón presente.

Salud

Entiendes mejor las señales de tu organismo y gracias a la magnífica intuición y sensibilidad de tu signo escorpiónido en estos momentos que tienes a la Luna en tránsito sabes exactamente lo que debes hacer para eliminar los síntomas negativos en tu salud y mejorar tus condiciones físicas.

Trabajo

Mantén tu empleo actual y no salgas a buscar otra cosa hasta que no haya mejores condiciones planetarias en tu horóscopo pues podrías estar actuando bajo impulsos conflictivos y no tomar las mejores decisiones. Haz oídos sordos a quien llega con noticias deprimentes y negativas que solamente te causan ansiedad.

Dinero y fortuna

Repentinamente te percatas de lo fácil que puede resultarte ganar más dinero si dedicas una parte de tu tiempo a hacer cosas productivas y organizas tu agenda para no perder tiempo en conversaciones latosas con personas perezosas.



