Escorpión – Sábado 14 de octubre 2017: Un día lleno de sorpresas

Noticiero astrológico: La Luna está en Leo moviéndose hacia Virgo. No vayas a esperar que todos estén de acuerdo contigo en este día porque estás rodeado con un clima de contención y discusión en la que todos tus amigos querrán tener la razón. ¿Lo mejor en estos caso? No perder tiempo en discusiones absurdas que te roben tiempo y energías y simplemente seguir tu camino sonriente y concentrándote en asuntos verdaderamente importantes que no te saquen de tus planes ni te causen mayores inconvenientes. El tránsito de Júpiter por tu signo está revolucionándolo todo, Escorpión.



Amor

La Luna está en Leo moviéndose hacia Virgo, siguen dos planetas retrógrados en el horóscopo (Urano y Neptuno). Es día y noche de sorpresas y en el amor ocurren novedades. Un amigo te confiará algo que te admirará. Tal vez sea una declaración sentimental o una confidencia en la que te enteres de alguien que te busca, y a quien no le has prestado atención.

Salud

Todo va bien en tu salud y mejoras si has sufrido recientemente algún accidente o fractura. Es tu tiempo de la recuperación orgánica. Aprovéchalo también para fortalecerte y empezar algún plan concreto de ejercicios físicos graduados.

Trabajo

Dedícate más tiempo a ti mismo, a estar con tus pensamientos e ideas y no dejes que tu vida y energía se disperse haciendo muchas cosas que no tienen relación con tu trabajo. Concéntrate en lo que haces y tendrás éxito.

Dinero y fortuna

Hay un vuelco formidable en tu fortuna y muy pronto recibirás noticias de un aumento de sueldo, una promoción o un viaje imprevisto que incrementará notablemente tus ingresos y dará un giro positivo a tu status y nivel económico.

