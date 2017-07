Escorpión – Miércoles 5 de julio 2017: Un día que no olvidarás

La energía de Venus en tránsito saca a flor de piel lo mejor de tu signo zodiacal del elemento agua. Eres un ser sensible y podrás demostrar ampliamente tu ternura con un gesto de amor sorpresivo e inesperado. No esperes hasta una fecha especial para una invitación íntima, Escorpión. Hazlo, y no te arrepentirás. Para poner a funcionar un plan de trabajo novedoso requieres la colaboración de los demás. No trates de imponer tus ideas, sino de convencerlos con argumentos. Si no trabajas en equipo no lograrás nada. El azar también es auspicioso.

Amor

Hoy miércoles se inicia el tránsito de Venus por Géminis, directo. Los planetas Neptuno, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Ante una desilusión amorosa te sentirás tentado a rumiar tus desgracias, llorar y quedarte sumido en la depresión. Nada de eso te devolverá el amor perdido sino más bien ahondará tu dolor. Este es el día de sacar adelante tu vida sentimental con la intensidad y profundidad que te caracteriza.



Salud

Si tienes hijos jóvenes en la casa debes extremar hoy tu cuidado y aumentar tu nivel de comunicación porque te rodea un aura de motivaciones peligrosas hacia sustancias adictivas, como pueden ser las drogas ilegales y productos similares.

Trabajo

Utiliza el conocimiento intuitivo de tu Ser interno en la percepción de tu realidad laboral y no te asocies con personas chismosas y provocadoras que te causan pérdidas de tiempo y energía. Lo que ahora se está presentando en tu sector laboral es extraordinario y debes aprovecharlo al máximo.

Dinero y fortuna

Tendrás la oportunidad de desarrollar tus capacidades afirmativas esta semana pues no existen aspectos astrológicos mayores afectándote y esta congruencia astral te dará un margen de ventaja económica y posibilidades de ganancias en el mes de julio que estamos viviendo.



