Escorpión - Miércoles 4 de octubre 2017: Una etapa productiva en tu vida

Noticiero astrológico: Estamos en las vísperas del plenilunio de octubre con la Luna en la fase de Luna llena en el signo de Aries. Estás algo confundido en tus opiniones y si no obras de una manera ecuánime y reflexiva estarías cometiendo una injusticia con alguien que te quiere. Este tránsito lunar de hoy tiene muchas ventajas, llega con oportunidades, enfoca tu atención en ellas, y no en los problemas. No es el momento para arriesgarse a nada nuevo sino más bien para usar de manera efectiva tu tiempo para lograr que lo que estés realizando en estos momentos sea más placentero y útil. Los celos pueden estropearlo todo, no lo olvides pues ahora con el plenilunio tu signo escorpiónido se vuelve más posesivo de la cuenta.



Amor

La Luna está en Aries y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados, los demás planetas están directos. La energía que procede de este movimiento celeste actúa directamente en tu vida sentimental. El amor te toca en diferentes lados, tal vez sea el regreso de una persona amada que hace tiempo no ves, o una buena noticia que recibes de alguien ausente, todo es posible ahora, Escorpión.

Salud

Protégete bien el cuello si tienes que salir a la intemperie bajo condiciones climáticas adversas y evitarás complicaciones. Si descuidas tu salud puedes volverte vulnerable a las infecciones menores de garganta y tener problemas en la voz o dolores de cabeza. Un toque previsor es todo lo que precisas.

Trabajo

Aplica de manera constructiva esta buena energía de hoy miércoles para sacar adelante los planes estancados y poner a funcionar tu capacidad a todo tren. Te van a extender una invitación para una colaboración o responsabilidad nueva que no debes desestimar pues te conducirá al éxito.

Dinero y fortuna

Se presentarán importantes ocasiones de demostrar tus conocimientos y talento en una empresa nueva en la cual se necesitan personas con tu experiencia. Ese salto laboral te ayudará y producirá un aumento de tus ingresos económicos. Estos próximos días que tienes frente a ti marcarán un "antes" y un "después" en tus asuntos económicos.



