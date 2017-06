Escorpión – Miércoles 21 de junio 2017: No confundas el amor con las aventuras efímeras

En estos próximos días existe la posibilidad de un encuentro o cita importante con una persona que representa mucho para ti. Evita las escenas impulsivas de celos o reclamos con tu pareja pues muchas cosas no son realmente como piensas. Te enteras de cosas que podrían alarmarte, pero que no son tan graves como parecen. ¡No dejes que tu imaginación escopiona te lleve a conclusiones falsas! Atente a los hechos y no a las conjeturas ni chismes. Los días finales de junio traerán noticias sorprendentes.

Amor

La Luna se está moviendo desde Tauro -que es tu signo opuesto, Escorpión- hacia Géminis y ya nos encontramos en el signo de Cáncer. Los planetas Saturno y Neptuno, así como el planetoide Plutón, que es tu regente, continúan retrógrados, los demás están directos. A pesar de todos los inconvenientes tendrás una noche estupenda en tu vida íntima, particularmente en el sexo, pues ahora te liberas de ciertas ataduras, complejos o ideas de culpa que te han estado limitando e impidiendo disfrutar plenamente con tu pareja de una forma espontánea.



Salud

Las incidencias planetarias de hoy te ayudarán a mejorar de tus condiciones asmáticas o bronquiales. Trata de pasar el día en un sitio natural. Hay buenas condiciones astrales que contribuirán a que salgas bien de cualquier situación.

Trabajo

Se confirma una sospecha que tenías y a partir de ahora debes ser más cauteloso cuando comentes tus asuntos personales a tus compañeros de trabajo pues desde el momento que lo hagas dejarán de ser privados para convertirse en públicos.

Dinero y fortuna

Deberás apoyarte en ti mismo, tus propios recursos, créditos y posibilidades para echar adelante tu negocio. En este ciclo no es muy probable que recibas dinero de los que siempre te ayudaron, no es porque no quieran sino porque no pueden.



