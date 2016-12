Escorpión – Miércoles 21 de diciembre: Un día que no olvidarás

El ciclo planetario actual trae consigo cambios en tu manera de percibir la realidad que te colocarán en el camino del amor y la prosperidad económica. Tú, Escorpión, tienes esa intuición maravillosa que te ayuda a descubrir la verdad detrás de la aparente mentira. Tal vez te has dejado llevar por comentarios, el orgullo herido u otras consideraciones que si las revisas bien verás pueden ser evaluadas de forma diferente. Sobre todo, mucho tacto y cuidado en tu trabajo porque hay gentes poco claras que se te acercan con comentarios que no debes secundar para no verte en líos.

Amor

Hoy miércoles la Luna continúa en tránsito de Virgo a Libra y ya estamos en el ciclo de Capricornio, el signo de tierra que marca el fin del año actual. Los planetas Mercurio y Urano siguen retrógrados. Hay una combinación planetaria formidable que imparte ese toque afortunado en tu horóscopo que te ayudará a superar con creces las dificultades que pudieron existir en tus relaciones sentimentales.



publicidad

Salud

Unos suplementos vitamínicos y minerales siempre caen bien cuando la dieta no es lo suficientemente balanceada. Tal vez necesites algún cambio en tu alimentación pues tienes tendencia a volverte rutinario y esto no es conveniente.

Trabajo

Estarás muy consciente del alcance que tendrán tus acciones y tus palabras sobre todo al hablar con personas que son indiscretas y no saben controlar sus emociones. Pesa en la balanza tus intuiciones y tus experiencias personales.

Dinero y fortuna

Encontrarás motivaciones donde antes no las había y te animarás a hacer ese negocio que no realizabas por prudencia, pero que ahora está muy bien auspiciado. Todo gira a tu favor. La inspiración te envuelve, Escorpión.