Escorpión - Miércoles 19 de abril 2017: Hay buenas noticias, no te desalientes

Virgo

Lo inesperado será la orden del día

Con la irrupción de un signo de tu elemento y la influencia de tu regente, Mercurio, lo inesperado surge en tu vida íntima. Acepta la realidad y no trates de cambiar el carácter de una persona que te interesa sentimentalmente. Si estás soltero, dile que sí a quien te está rogando pues no pierdes nada con explorar esta posibilidad que te da la vida de ser feliz y regalarte más tiempo de amor. No dejes para mañana tus decisiones y actúa con firmeza. Si quieres empezar una relación deberás asumir su costo emocional y no temer, ¡la vida está llena de sorpresas! Foto: Shutterstock | Univision

0 Compartir