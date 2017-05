Escorpión – Miércoles 17 de mayo 2017: Deja fluir tus sentimientos amorosos

No te desesperes si a última hora aparece algo que cambia tu paisaje laboral pues lo que parece negativo no lo es realmente. Tu sentido de ahorro está rindiendo frutos y lo notarás hoy miércoles según se vaya desarrollando el día. Es importante que mantengas este ritmo de compras y gastos para puedas seguir avanzando económicamente y crecer paulatinamente en medio de las dificultades que existen en estos momentos. Una buena amistad es un tesoro que no tiene comparación y hoy descubres los valores de quien realmente te quiere. Si estás soltero o soltera es un buen día para iniciar una relación amorosa.

Amor

La Luna continúa en el signo de Acuario, y los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Este paisaje astral te conmina a ser comedido y canalizar tus emociones de forma apropiada pues tiendes a tener poco tacto a la hora de expresar tus sentimientos a esa persona que está junto a ti.



Salud

Te sentirás mejor si padeces de trastornos asociados con las rodillas o las piernas en general, pueden ser huesos, várices o problemas similares. Es un día ideal para practicar algún ejercicio dirigido directamente a las extremidades.

Trabajo

Separa un tiempo para aprender más de los pormenores técnicos de tu trabajo si estás en una posición nueva que requiere más conocimientos. Si estás desempleado intégrate en algún curso de estudios interesante y supérate profesionalmente.

Dinero y fortuna

Para triunfar descarga tu energía en algo positivo y no te pongas a estar pensando en cosas que no tienen solución ni facilidad para realizarse. Apóyate en los recursos que dispones realmente y no te dejes llevar por ilusiones ni promesas de dinero.



