Escorpión – Miércoles 12 de abril 2017: Se presentará una inversión

Si tienes un dinero ahorrado y piensas invertirlo en la compra de una casa, terreno, automóvil o computadora, deberás hacer una selección rigurosa y no optar por lo primero que se presente pues hay mejores ofertas en tu horizonte y ahora con planetas retrógrados no es recomendable la precipitación. Tu palabra es efectiva y surte efecto. Cede, actúa con decisión y suavidad de palabra y conseguirás lo que tanto estás buscando. Estás en una etapa en la que llueven las oportunidades, pero debes saber aprovecharlas para que no se te escapen como te ha ocurrido otras veces.

Amor

La Luna está en Escorpión y los planetas Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno siguen retrógrados. Haz acopio de la parte fuerte de tu signo y no vayas a pensar que te han dejado de amar porque hoy no se han comunicado contigo. Yérguete con fuerza de voluntad y lograrás tus propósitos en menos tiempo del que piensas.



Salud

Debido a ciertas fluctuaciones astrales podrías sentirte de diferente manera en la mañana y en la tarde. No pienses que tienes algún problema de salud grave si no disfrutas de tus mejores condiciones en este día. Quizás es una autosugestión.

Trabajo

Continúa por el camino que siempre has transitado. Estás sembrando para recoger después y aunque en el presente no te lo reconozcan, tu actitud ante el trabajo no está pasando desapercibida y pronto recibirás noticias prometedoras.

Dinero y fortuna

A partir de esta etapa los aspectos económicos de tu vida se solidifican más. Según vayas adentrándote en los nuevos negocios que ahora has iniciado te encontrarás cada vez más con oportunidades para adquirir dinero y recursos.



