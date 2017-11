Escorpión - Martes 7 de noviembre 2017: Evita reacciones precipitadas

Noticiero astrológico: Este martes comienza el importante tránsito del planeta Venus por el signo Escorpión. Si algo te molesta no lo expreses enseguida, respira hondo y busca las palabras más adecuadas. Lo que menos necesitas ahora es la precipitación pues Venus ha entrado en tu signo y se complican mucho las cosas del corazón si no tomas medidas adecuadas antes de pensar en voz alta. Es tu ciclo de cumpleaños y el tránsito del planeta del amor es todo un regalo para ti, algo que transformará tu vida íntima con un toque único, especial. A partir de hoy y durante estas últimas semanas del año tendrás en tus manos los recursos necesarios para sacar adelante tus asuntos, los cuales han estado estancados o paralizados por estar dejándolo todo “para mañana”.



publicidad

Amor

Hoy martes la Luna se mueve al signo de Cáncer y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Empieza el tránsito de Venus por tu signo Escorpión. Sigue tus corazonadas y di aquello que has estado pensando decir a tu pareja. Hay una buena vibración de entendimiento mutuo a tu alrededor y con el tránsito lunar de este día se abre una página romántica en tu horizonte sentimental.

Salud

Mejorarás y lograrás recuperar tu salud con mayor efectividad si sigues al pie de la letra las indicaciones que te han dado tus médicos y no dejas a los remedios poco explorados, la improvisación, y la charlatanería, el cuidado de tu salud.

Trabajo

No excedas tus límites pues en tu trabajo hay personas que no son tan eficientes como tú y empezarán a cargarte con sus responsabilidades. Ayuda siempre a tus compañeros, pero solamente hasta que no empiecen a aprovecharse de ti. Aprende de todo y adáptate a lo que puede presentarse.

Dinero y fortuna

Es el momento de estar abiertos a la experimentación y el ensayo. Si tienes algún dinerito ahorrado y te invitan a poner un negocio, con una pequeña inversión, inténtalo, y decídete a probar en ese sentido. El momento económico es bueno.

Ritual para encender la pasión con tu pareja