Escorpión – Martes 4 de julio 2017: Evita reacciones precipitadas

Si algo te molesta no lo expreses enseguida, respira hondo y busca las palabras más adecuadas. Lo que menos necesitas ahora es la precipitación. Con la fuerza planetaria existente en tu horóscopo este martes te encuentras en tu día para terminar lo que no te conviene o iniciar una relación prometedora en todos los aspectos. Tienes la energía cósmica a tu favor y sólo necesitas poner en marcha tu fuerza de voluntad e intuición. Anima a tus compañeros pues no todos pueden llegar al nivel de eficiencia laboral que has logrado, pero si reconoces su esfuerzo no solo les estarás estimulando positivamente sino ayudándote a ti mismo y ganando amigos y confianza.



Amor

Es martes 4 de julio y la Luna está en tránsito desde Escorpión hacia Sagitario. Los planetas Neptuno, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados, los demás están directos. Sigue tus corazonadas y di aquello que has estado pensando decir a tu pareja. Hay una buena vibración de entendimiento mutuo a tu alrededor y con el tránsito lunar de este día se abre una página romántica en tu horizonte sentimental.

Salud

Mejorarás y lograrás recuperar tu salud con mayor efectividad si sigues al pie de la letra las indicaciones que te han dado tus médicos y no dejas a los remedios poco explorados, la improvisación, y la charlatanería, el cuidado de tu salud.

Trabajo

No excedas tus límites pues en tu trabajo hay personas que no son tan eficientes como tú y empezarán a cargarte con sus responsabilidades. Ayuda siempre a tus compañeros, pero solamente hasta que no empiecen a aprovecharse de ti.

Dinero y fortuna

Es el momento de estar abiertos a la experimentación y el ensayo. Si tienes algún dinerito ahorrado y te invitan a poner un negocio, con una pequeña inversión, inténtalo, y decídete a probar en ese sentido. El momento económico es bueno.

