Escorpión – Martes 26 septiembre 2017: Una reunión con feliz desenlace

El Jabalí en el mes del Perro

En este mes del Perro algunas personas desconsideradas estarán induciéndote a efectuar compras que realmente no necesitas. Controla ese impulso. A veces te has dejado manipular por gentes desconsideradas y vanidosas que luego te colocan en una posición difícil pues has cedido ante el temor de parecer tacaño. Ponte firme, no tienes por qué estar pagando los caprichitos ajenos. Se abre una etapa nueva en la que estarás más firme y seguro de ti mismo. Foto: Shutterstock | Univision

0 Compartir