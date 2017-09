Escorpión – Martes 19 de septiembre 2017: Un toque de fortuna atrae el dinero a tu lado

Noticiero astrológico: La Luna sigue en Virgo en vísperas del novilunio de septiembre que será mañana día 20. Este martes separa un tiempo para estar en soledad contigo mismo y abre tu corazón a la comunicación con tu pareja. Si habías vacilado respecto a un sentimiento ahora adquieres claridad mental pues tu intuición está bien auspiciada. Las condiciones en tu entorno están acercando a ti lo que durante tanto tiempo has estado buscando, tanto en el amor como en la economía. No te impacientes, aún las cosas más difíciles tienen solución si concentras tu energía en la consecución de tus metas y la realización de proyectos.



Amor

La Luna está en el signo de Virgo y los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Si te guías por tu experiencia previa y superas los errores cometidos en el pasado podrás tomar las mejores decisiones. Actúa siguiendo esas corazonadas y vivirás feliz. Las perspectivas que tienes frente a ti son excelentes.

Salud

¡Regálate algo a ti mismo! Lo más indicado en este martes para ayudarte a aliviar tus tensiones es que te sumerjas esta noche en un baño tibio con sales, espumas y aromas. Cuando termines te sentirás mucho mejor y totalmente recuperado.

Trabajo

Podrías atrasarte, hacer algo mal hecho y luego sufrir las consecuencias, diles con claridad que no te interrumpan tanto. Hay personas perezosas revoloteando a tu alrededor en tu trabajo. No dejes que sus pláticas constantes te desconcentren pues cualquier demora o problema en tu empleo no te conviene.

Dinero y fortuna

Tu dinero crecerá, pero no te desalientes si inicialmente hay algún revés o las cosas no te salen como deseas. Aparecen negocios nuevos, oportunidades que debes aprovechar ya que la clave de la prosperidad está en el entusiasmo que le pongas a ese empeño, Escorpión.

