Escorpión – Martes 18 de julio 2017: Tiempo de revisar una relación amorosa

Tu temperamento es por naturaleza optimista y positivo y hoy estarás reflexionando sobre la calidad de tu vida en pareja. Una relación amorosa es para disfrutarla juntos, en las buenas como en las malas, pero no tiene ningún sentido estar conviviendo con alguien que se pase las veinticuatro horas del día con amarguras y resentimientos. ¡Toma acción, Escorpión! En cuanto a tus asuntos laborales, si hoy martes estás trabajando, antes de dar por terminada una tarea toma tu tiempo para revisar errores y asegurarte que está bien hecho y nada quedó pendiente. De lo contrario al volver a tu casa no podrías dormir pensando hiciste algo mal y esa cargante sensación te inquietaría y causaría ansiedad.



Amor

La Luna sigue en tránsito por el signo de Tauro. Tanto los planetas Neptuno, como Saturno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Estás en el ciclo de las sorpresas escorpiónidas. En cuestiones de amor no hay nada definitivo y hoy recibirás una grata sorpresa al enfrentarte de nuevo con un romance del pasado y revivir etapas felices las cuales ya habías dejado atrás.

Salud

Si este martes te has propuesto relajarte y descansar sigue tus planes y no dejes que otras personas controlen tu vida. Si planeas divertirte y estás pendiente de tu teléfono móvil todo el tiempo no podrás gozar de la naturaleza ni de las atracciones que te rodean.

Trabajo

Elimina todos esos objetos y artículos que te distraen, roban tiempo y te impiden concentrarte en tus asuntos reales. Si tienes tu casa o tu puesto de trabajo atiborrado de cosas superfluas e inútiles estarías malgastando tu energía en algo que de otra manera te estaría arrojando beneficios.

Dinero y fortuna

La influencia positiva de Marte, tu corregente, te ayudará a tomar buenas decisiones este martes. Si estás considerando la compra de un automóvil o una inversión mayor, como una casa, equipo electrónico costoso, computadora nueva u otro artículo similar, aprovecha las buenas ofertas que recibirás.



