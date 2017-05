Escorpión – Lunes 8 de mayo 2017: Mejoras tu economía

No te inquietes por una noticia o comentario que escuches en la mañana, Escorpión, ya bien sea en tu vecindario, entre tus amigos, trabajo o escuela, puesto que lo más probable es que todo sea un rumor sin fundamento. No te lances a tomar ninguna decisión precipitada en un momento emocional porque no te conviene. Este es un día para analizar bien cada paso que vayas a dar en tu vida pues de tus decisiones de hoy dependerá lo que realices en el resto del año que tienes frente a ti a partir de este próximo semestre del 2017 que empezará en unas semanas.

Amor

Este lunes la Luna está en tránsito por el signo de Libra moviéndose a tu signo, Escorpión. Los planetas Júpiter, Saturno y Plutón están retrógrados. Sal de casa, circula, haz lo que te indica tu intuición porque si te quedas esperando soluciones sentimentales sin mover un dedo entonces perderías grandes oportunidades. La vida requiere acción, movimiento, dinamismo y ahora es tu oportunidad, no la desestimes.



publicidad

Salud

Tu biorritmo sube y baja según el modo en que te encuentres, y eso ya lo sabes. Neutraliza ese genio y carácter negativo el cual te causa problemas en el hígado y la presión arterial. Toma la vida más ligeramente y verás cómo te sientes mejor.

Trabajo

Tu buen corazón puede sentirse conmovido ante un compañero de trabajo ineficiente y ayudarle con su trabajo, pero no conviertas esa ayuda en dependencia porque después te estarían usando y aprovechándose de ti. Lamentablemente las personas se acostumbran a los favores y en el momento que no lo haces se molestan

Dinero y fortuna

Podrías sentirte usado en cierto sentido debido al apoyo que constantemente le das tanto emocional como financieramente a otras personas y la forma en que reaccionan a tus problemas personales. Si es así revisa tu lista de amistades y continúa siendo generoso, por supuesto, pero no manipulado.

