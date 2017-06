Escorpión – Lunes 5 de junio 2017: Estás frente a algo nuevo

Superarás de manera estupenda los incidentes y contratiempos emocionales menores surgidos recientemente en tu relación amorosa, con amigos o parientes. No obstante, guarda para ti tus opiniones más fuertes y no digas todo lo que piensas. Recuerda que existe una línea muy sutil entre lo que la gente llama “sinceridad o franqueza” cuando lo que existe es más bien rudeza y falta de sensibilidad, la verdad de unos, no es necesariamente la verdad de otros. Aplica tu intuición escorpiónida en todo momento y guíate por tu experiencia.

Amor

La Luna está en tránsito por tu signo, Escorpión, y tanto Júpiter como Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados, los demás planetas están directos. Recibirás noticias muy buenas de un amor que hace tiempo no ves, de alguien que representó un aspecto importante de tu vida sentimental y que por varios motivos se alejó de ti.



Salud

Debes cuidarte si padeces de problemas en la columna vertebral o tienes condiciones de salud que puedan causarte trastornos si haces algo imprudente. Sé cuidadoso al caminar por superficies resbaladizas.

Trabajo

Tus cualidades de trabajador te permitirán sobresalir en medio de una situación difícil que surja a última hora. Cuando los demás se hayan dado por vencido y no puedan solucionar nada, tu capacidad e inteligencia resolverán el problema y todos te felicitarán, Escorpión.

Dinero y fortuna

No te deslumbres por las ganancias iniciales porque podrías comprometer tu economía apostando mucho y perder fácilmente lo que obtuviste. La prudencia es una cosa y la falta de previsión es otra.