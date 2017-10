Escorpión – Lunes 30 de octubre 2017: Sigue ese camino y tendrás éxito

Noticiero astrológico: La Luna sigue en Piscis y el nodo lunar continúa retrógrado. No te compliques la vida innecesariamente con personas que nada tienen en común contigo y a la hora del trabajo, prepárate bien. No dejes nada a la casualidad y ármate de todos tus documentos y papeles antes de presentarte a un nuevo empleo o posición. Estarás en el camino de quien una vez te interesó, pero solamente como amigo, sin embargo, ahora se está perfilando como alguien más significativo dentro de tu realidad sentimental. Lo que pasó, pasó, y no hay por qué arrastrarlo como pesada carga cuesta arriba pues entonces no alcanzarías nunca la cima. Cada día es diferente, cada encuentro diverso y tiene su encanto peculiar.



Amor

La Luna continúa transitando por el signo de Piscis y los planetas Urano y Neptuno están retrógrados. Si estás envuelto en una relación dudosa, o con matices de infidelidad, este es tu momento para terminarlo todo con la mayor discreción y enmendar cualquier error que hayas cometido.

Salud

En este día descubrirás la importancia que tiene el descanso combinado con el ejercicio, o sea, armonizar tu vida de modo tal que no haya exageraciones de ningún tipo. La mesura, el equilibrio en todo lo que hagas será la garantía de tu salud.

Trabajo

Si estás iniciando alguna actividad nueva para la cual no te hayas preparado anteriormente no te inquietes pues con tu inteligencia natural no habrá obstáculos insalvables. Simplemente "éntrale" a las tareas con entusiasmo y verás como todo lo resuelves en un abrir y cerrar de ojos.

Dinero y fortuna

Si hubo situaciones económicas confusas todo se arreglará en su momento y a partir de este ciclo planetario del mes de noviembre que está a las puertas podrás encauzarte de una forma concreta en aquellos negocios que te den el ingreso necesario para dar un salto cualitativo hacia adelante.