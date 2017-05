Escorpión – Lunes 29 de mayo 2017: Estás en un tono floreciente

Durante esta semana de tránsito de un mes a otro tu signo Escorpión recibe un impacto directo, fuerte, que contribuye a que se fortalezca tu voluntad y logres hacer lo que hasta ahora era simplemente un sueño o idea. Tu vida está en un tono floreciente y dichoso que no debes estropear con ningún recuerdo triste. Se aproxima un encuentro con una persona amiga, muy querida, que te dará mucha alegría. Hay nuevos horizontes frente a ti, y en estos días que siguen al inicio del nuevo mes de junio te encontrarás con quienes te asombrarán por el grado de amistad que demuestran hacia ti. Lo mejor está gestándose en tu vida afectiva, el amor te espera.



Amor

Hoy lunes la Luna está en tránsito por el signo de Leo y los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Si estás separado o divorciado y has conocido a alguien recientemente lo disfrutarás al máximo. Un nuevo amor no tiene por qué ser igual al que antes existió. Cada uno tiene sus peculiaridades y si las reconoces las disfrutarás íntegramente. Recuerda siempre lo que te he dicho “tomar a las personas como son y no como queremos que sean”.

Salud

Tu organismo responde bien a los tratamientos que realizas y pronto podrás prescindir de ciertos medicamentos. Tu salud se recuperará rápidamente en la medida que efectúes cambios importantes en tu estilo de vida.

Trabajo

Hay una magnífica onda vibratoria si trabajas en el medio de la prensa, radio, televisión o en sectores comerciales, de ventas y ayuda al público. Tu nivel energético es alto y tu creatividad también. Te surgirán ideas que darán estupendos resultados y te harán merecedor de elogios y retribuciones.

Dinero y fortuna

Aparta un tiempo para empezar a estudiar una nueva tecnología o profesión. En poco tiempo esos conocimientos serán muy útiles para ayudarte a ganar más dinero. Te servirán de base para promociones y ascensos. La prosperidad está en relación directa con tu capacitación.