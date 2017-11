Escorpión – Lunes 20 de noviembre 2017: Ante tu insistencia los muros se derrumban

Tras un par de años de construcción, el Stanley Hotel fue inaugurado en 1909, con lujosas habitaciones dignas para los millonarios de la época. No obstante, no tenía calefacción (la cual fue instalada hasta 1983) y por ello, cerraba cada terrible invierno, justo como en la historia de 'The Shining'. Foto: Shutterstock.com | Univision

