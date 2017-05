Escorpión – Lunes 15 de mayo 2017: Planes que darán resultados

Lo más adecuado es que hagas tus cosas a tu manera, que no te dejes intimidar ni sugestionar por los demás pues ahora tiendes a dejarte llevar por apariencias y sugerencias que no te convienen, Escorpión. En el amor, es importante que vivas intensamente tu realidad sin preocuparte tanto por el qué dirán o lo que puedan pensar los demás, además, tú no eres así pues eres independiente y seguro de ti mismo. Lo que piensas es correcto. Tus decisiones son acertadas y ahora más que nunca puedes lograr el éxito en tus gestiones, pero es imperativo que no cedas frente a los provocadores ni caigas en el juego de los chismosos y manipuladores emocionales.



publicidad

Amor

Hoy lunes la Luna continúa por Capricornio, pero moviéndose al signo de Acuario. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Estás a las puertas de un renacer amoroso que al primero que asombrará será a ti. Si tienes pareja, no te preocupes, todo está bien auspiciado, no hay rupturas ni problemas serios sin embargo, una recomendación: si cometiste un error reconócelo, no permitas que el orgullo destruya el amor.

Salud

Aunque te sientas defraudado por algo, persiste. Tal vez un plan de salud que no funcionó como deseabas, pero que ahora retomas en tus manos. Si en el pasado has padecido de problemas digestivos sé muy cuidadoso con lo que escojas hoy a la hora de alimentarte para no cometer errores en tu alimentación.

Trabajo

Estás en lo que se llama el momento de las decisiones laborales, pero antes de optar por una cosa u otra analiza muy bien todos los factores existentes, los pros y los contras, las ventajas y desventajas que presenta un empleo nuevo o una posición que no habías considerado.

Dinero y fortuna

Tranquilo, Escorpión. El dinero llegará en su momento. Atiende tus corazonadas escorpiónidas pues te indicarán qué hacer y cómo para incrementar tus ingresos y multiplicar cualquier inversión que hagas a partir de ahora. Estás bien auspiciado en el plano económico.