Escorpión – Lunes 12 de junio 2017: Un comienzo de semana muy interesante

Hoy lunes planta bien los pies sobre la tierra a la hora de tomar decisiones, pero no te dejes llevar por ninguna onda pesimista, que por cierto, no tiene que ver nada con la naturaleza de tu signo escorpiónido. Es hora de escuchar tu corazón dejándote llevar por tus intuiciones que hoy, con la Luna en tránsito al signo de Acuario están muy claras. No te lances a nada nuevo, a menos que estés seguro que lo que estás experimentando es diferente. Traza una línea divisoria entre lo que quieres y lo que puedes realizar, separa realidades de deseos.

Amor

La Luna está terminando su tránsito por Capricornio desplazándose hacia Acuario al comenzar esta semana. Los planetas Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Estás en el umbral de los recuerdos y también de las nuevas aventuras así que ábrete a las nuevas experiencias pues la vida te trae sorpresas y hoy todo gira de una forma sorpresiva en tu horizonte sentimental.



Salud

La dinámica cósmica que te envuelve es positiva para tu vida en general y particularmente para tu salud pues con las posiciones planetarias existentes, este día tu sistema nervioso recibe un impulso extraordinario y eliminas ansiedades.

Trabajo

Si continúas mirando hacia la meta propuesta y trabajas con intensidad y tesón, como corresponde a tu naturaleza intuitiva, pronto estarás cosechando los triunfos laborales a los cuales eres acreedor y que han estado esperando por ti. Hoy lunes notarás grandes cambios.

Dinero y fortuna

Mantente alerta ante los cambios si estás enfrascado en algún proyecto nuevo. Debes ser prudente y escuchar consejos y recomendaciones de quienes llevan más tiempo que tú en ese tipo de negocios y pueden asesorarte mejor para conducirlo con mayor productividad. Hay evolución económica en tu camino.