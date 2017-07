Escorpión – Jueves 6 de julio 2017: ¡Anímate, tu momento ha llegado!

No dejes que nadie empañe tu alegría.

No dejes que nada ni nadie te empañen tu alegría. Los problemas ya se resolverán en su tiempo, ahora no te ocupes más que de ser feliz y vivir plenamente. Cada cosa en su momento. Las energías cósmicas que en estos momentos envuelven tu signo escorpiónido te ayudarán a salir airosamente de ciertas situaciones embarazosas que pudieron haber surgido y frente a las cuales aún no encontrabas solución, algo que ahora se soslaya y resuelve de una forma expedita y rápida.

Amor

Hoy jueves la Luna sigue desplazándose por Sagitario y comienza el tránsito de Mercurio por el signo de Leo. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. No confundas el amor con la amistad pues al hacerlo podrías pensar que alguien está interesado sentimentalmente en ti cuando lo cierto es otra cosa. Si te guías por tu intuición y no solamente por las apariencias te irá mucho mejor.



Salud

Puedes experimentar malestares relacionados con la circulación, várices y la presión arterial. Si padeces de los mismos ya sabrás como tratarlos. Si nunca los has sufrido consulta tu médico, pero no te inquietes porque todo pasará.

Trabajo

Una actitud positiva es todo lo que necesitas para enfrentar una entrevista laboral próxima a realizarse y causar una muy buena impresión en tus empleadores potenciales. Emplea este fin de semana y prepárate mentalmente para el mismo.

Dinero y fortuna

Tu signo Escorpión está revuelto con la influencia de la Luna que te impulsarán a explorar nuevos caminos económicos para invertir tu dinero. Sin embargo, no es prudente empezar negocios muy ambiciosos en estos momentos. Espera un poco.



