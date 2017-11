Escorpión – Jueves 30 de noviembre 2017: Un fin de mes lleno de amor

Sagitario

Sinceridad vs. desconsideración

¡He aquí algo que confunde mucho a los sagitarianos! Una cosa es la sinceridad, honestidad y franqueza, no engañar, decir lo que se siente y no mentir, no fingir ni hablar aquello que es falso, y la otra es pensar que se tiene derecho a ir por el mundo hiriendo a todos los demás restregándoles en la cara “su verdad” y señalándole abiertamente sus defectos delante de todos con el pretexto de “soy muy sincero y no puedo engañar a nadie”. Foto: Thinkstock | Univision.com

