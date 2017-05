Escorpión – Jueves 25 de mayo 2017: Un hecho casual te alegrará el día

¡Llegó el novilunio de mayo! Con este evento cósmico tu signo escorpiónido se encuentra frente a una nueva visión de la realidad pues por una parte te sientes muy dispuesto a iniciar algo nuevo, pero por otra no sabes si debes dar un paso en una relación incipiente con alguien que te interesa, pero no acabas de definir si realmente te llenará sentimentalmente. Lo mejor es regalarte tiempo, no comprometerte sino más bien explorar, conocerse y luego llegar a conclusiones. Muchas veces hay una especie de emoción inicial en los encuentros que no tienen que ver nada con la realidad, y eso es lo que podría estarte sucediendo ahora.



Amor

La Luna está en Géminis en la fase del novilunio que hoy ocurre en todo el mundo. Los planetas Júpiter, Saturno y al planetoide Plutón están retrógrados aún. Existe un tono amoroso en tu entorno que se combina con la típica sexualidad escorpiónida que en estos momentos se encuentra a flor de piel. No te niegues la oportunidad de ser feliz y si sientes que debes dar el primer paso, no te detengas y hazlo.

Salud

El área de la salud está fortalecida y en poco tiempo recibirás ese impulso extra que necesitabas para dejar un mal hábito o iniciar algún régimen de vida que te ayude a conservar tu peso ideal al mismo tiempo que te fortaleces y energizas simultáneamente.

Trabajo

Las ideas que ahora se te ocurren asociadas con tu empleo serán muy bien recibidas. Si has tenido dificultades a la hora de plantear tus proyectos verás lo fácil que ahora te resulta pues cuentas con un tono elocuente que te ayudará a poner las cosas en su sitio y estar en la mejor posición en el momento adecuado.

Dinero y fortuna

En este ciclo del novilunio se presentarán situaciones que te ayudarán a manejar y administrar mejor tu economía si en estas semanas pasadas incurriste en alguna pérdida o un error que causó preocupaciones a la hora de arreglar tu presupuesto personal, Escorpión.



Inicia un nuevo ciclo emocional, escucha de qué se trata



