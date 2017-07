Escorpión – Domingo 9 de julio 2017: Plenilunio: ¡Optimismo!

¡Este es el domingo del optimismo y la alegría! Si necesitas descansar no te extralimites. Tus horas de sueño y descanso deben ser respetadas, al igual que las de tu alimentación y esparcimiento. Equilibra tu vida y verás cómo te sientes mejor. Con el plenilunio se ha iniciado un ciclo de muchos cambios y te sentirás envuelto en una especie de remolino laboral o social. Quizás debas dejar un empleo que no te conviene o mover una persona de su puesto, a partir de mañana lunes no saldrás de tu asombro.

Amor

¡Luna Llena, o sea, plenilunio en el signo de Capricornio! Los planetas Saturno, Neptuno, y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Este evento cósmico te inunda con un tono sensual y romántico que atrae a tus ojos muchas miradas. Te sentirás más cerca de esa persona que hasta ahora era un extraño para ti.



Salud

Debido a la acción de la Luna Llena existe cierta propensión a estar algo distraído. Esa falta de concentración podría causar un pequeño accidente, como caída o resbalón. Ya estás advertido, así que ¡a tomar medidas!

Trabajo

En estos momentos te encuentras en una mejor disposición para acometer felizmente empresas nuevas en las cuales contarás con la asistencia de tus compañeros de trabajo. El éxito está asegurado.

Dinero y fortuna

El plenilunio acerca a tu vida nuevas relaciones, amigos y personas que comparten muchos gustos e intereses comunes y con las cuales sería interesante establecer relaciones económicas.