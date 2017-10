Escorpión – Domingo 8 de octubre 2017: Se avecina una etapa extraordinaria

Noticiero astrológico: Estamos bajo los efectos de una semicuadratura de Neptuno con Urano, ambos retrógrados. Recuerda que ciertos hábitos son difíciles de erradicar, pero si se desean vencerlos, y hay apoyo, se superan. En cuestiones del amor debes ser prudente. Algunas personas que no están satisfechas con su vida y pretenden que todos vean la realidad desde su óptica querrán inmiscuirse en tus asuntos y tratar de decirte cómo debes vivir, qué creer o hacer. Es hora de plantar bien los pies sobre la tierra y actuar con la actitud directa que caracteriza tu signo escorpiónido, pero ¡mucho ojo! No vayas a confundir lo que es sinceridad con falta de tacto o sensibilidad. Equilibra racional e inteligentemente tus respuestas.



publicidad

Amor

Hoy domingo 8 de octubre la Luna está en Tauro, pero moviéndose ya hacia Géminis. Los planetas Urano y Neptuno continúan retrógrados. Una persona amiga está tratando de ayudarte en una cuestión sentimental, pero no quieres oír. Abre tu mente a lo nuevo y descubrirás maravillas.

Salud

Si gozas de buena salud utiliza esta energía para mantenerla en grado óptimo con un estilo de vida sano y más adecuado. Las horas de la noche serán más positivas y amanecerás muy energizado.

Trabajo

Si la ocupación actual te disgusta y te sientes aburrido es señal que ha llegado el momento de dejarla, pero ¡ojo! Antes de hacerlo espera una mejor oportunidad, la cual está próxima a presentarse y estarás marchando armónicamente con la energía cósmica de Júpiter que entrará en tu signo el próximo martes.

Dinero y fortuna

Empezarás a considerar la posibilidad de un negocio familiar o por cuenta propia basado en tu casa. No es mala idea, pero debes estudiarla mejor y no asociarte con gentes inexpertas para que no cometas errores evitables, Escorpión.



Ritual para mejorar la relación con tu amor Por más linda y saludable que sea una relación o aunque creamos que nos está yendo muy bien en ella, es inevitable tener una que otra pelea. El problema ocurre cuando van escalando y sentimos que cada vez son más frecuentes. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Si sientes que cada vez hay más problemas en tu relación sentimental, que todo el tiempo están irritados o molestos, o no tienen ya de qué hablar, este ritual es para ti. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir No hay nada como sentarse a platicar los problemas con tu pareja, pero también puedes abrir tu mente y corazón antes con un sencillo ritual esotérico para ayudar a tranquilizar las cosas. ¿Estás listo? Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Priimero necesitarás una vela rosa, que simboliza el romanticismo y el amor más sincero. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir También unas cuantas flores de manzanilla, que es una gran planta que aporta excelentes beneficios para tranquilizarnos y alcanzar la serenidad. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Estamos acostumbrados a tomarnos un rico té de manzanilla para casos de insomnio o nerviosismo, y es que esta planta tiene un gran poder natural para relajarnos. Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Por último, obtén una foto en donde estés con tu pareja, o consigue uno de sus objetos personales. Ponlo todo en un centro de trabajo. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Consagra la vela rosa para el ritual, explicando que la usarás para este ritual de amor. Ponla al lado de la manzanilla y ahora concéntrate en tu amor. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Escribe tu nombre completo y el de tu pareja siete veces en un papel y lo vas a doblar, colocándolo junto a la manzanilla y la vela. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Piensa en tu relación de pareja y fíjate en todas las cosas hermosas que tienes en ella. Recuerda por qué te enamoraste en primer lugar y deja que los pensamientos aborden tu mente. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Ahora le pedirás a la diosa del amor, sea Venus o Afrodita, que responda a tu llamado con unas sencillas palabras. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir "Ayúdanos a que nuestro amor no se marchite y siga vivo. Que nuestra comunicación sea mejor y más fluida. Que desaparezcan todos los malos entendidos. Que así sea y así será", repite en voz alta. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Enseguida toma el papel con tu nombre y el de tu pareja y lo vas a quemar cuidadosamente. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Las cenizas las vas a depositar en algún lugar con agua que fluya, de preferencia un riachuelo. Si no, lo más sencillo es tirarlas al desagüe. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Con mucha fe y el corazón abierto, esperamos que las discusiones en tu relación disminuyan y los problemas se eliminen. Recuerda que el amor lo puede superar todo. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir



La leyenda de la Mano en la Reja