Escorpión – Domingo 4 de junio 2017: Hay intensidad en tu vida sentimental

Noticiero astrológico: Hoy el planeta Marte empieza a transitar por el signo de Cáncer. Una experiencia muy intensa. Lo único que debes hacer en estos momentos es no lanzarte a nuevas aventuras tanto sentimentales como laborales hasta que estés bien seguro de lo que realmente quieres. No tienes que correr detrás de nadie, son los demás los que tienen que buscarte pues ha ocurrido un cambio en tu dirección emocional y en estos momentos estás más seguro de lo que realmente quieres y puedes hacer con tu vida sentimental. El amor te sonríe, no habrá nada que pueda afectarte.

Amor

La Luna está en tránsito por Libra moviéndose a tu signo Escorpión. Marte entra en Cáncer y los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. La visión que ahora tienes de tu realidad es superior a la que pudiste haber tenido en el pasado y te concentras adecuadamente en tus asuntos prioritarios. Hay mucha intensidad dentro de tu vida íntima, sexual, de pareja.



Salud

Si eres de quienes no hace ejercicio alegando inclemencias del tiempo compra una bicicleta estacionaria o algún tipo de equipo deportivo para usar en casa, y así no tendrás excusas.

Trabajo

Estás a punto de iniciar una semana laboral intensa y lo más probable es que encuentres mucho trabajo atrasado esperando por ti. Llénate de paciencia y ve haciendo cada cosa a su tiempo para no agobiarte. Tú sabes cómo organizarte así que no te inquietes, todo lo podrás solucionar.

Dinero y fortuna

En pocos días vas a contar con un ingreso extra que te permitirá realizar una buena compra en la que se originarán ganancias y posibilidades de un buen desarrollo económico futuro.