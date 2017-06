Escorpión – Domingo 25 de junio 2017: Deberás tomar decisiones muy importantes

No te agobies, todo lo podrás solucionar oportunamente.

La Luna te envuelve con un tono rebelde que te coloca en el centro de una situación de definiciones importantes. Tal vez debas terminar una relación, de falsos amigos o de un romance incipiente. De ser así, no esperes más y vive esta etapa con una nueva óptica vital que te ayude a sacar adelante tu vida exitosamente, Escorpión. Este es el fin de semana de las sorpresas, las invitaciones sociales inesperadas, los cambios de fortuna. Hay una persona amiga que se te aproxima con buenas noticias. Lo que esperabas se empieza a materializar.

Amor

Este domingo la Luna continúa en tránsito por Cáncer aunque empieza a moverse hacia Leo en el inicio del mes sinódico. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón están retrógrados. Algo sorprendente resurge en la forma de un romance oculto. De repente te encuentras con alguien que anhela revivir una pasión intensa. Si no tienes compromisos actuales, explora esta posibilidad y vive esta aventura inesperada.



Salud

Relájate más a la hora de tus comidas. Posiblemente estés padeciendo trastornos gastrointestinales debido a la manera poco tranquila y precipitada con la que recientemente ingieres tus alimentos. Convierte tus pausas en algo tranquilo, medita hoy domingo en esa circunstancia y proponte modificarla.

Trabajo

Tu signo Escorpión está bien auspiciado, sobre todo si tu trabajo es vender o tienes negocios con el extranjero. Este es un buen día para pensar hacer algo novedoso y si en tus proyectos está viajar, hazlo sin reservas porque los resultados serán muy prometedores en términos laborales.

Dinero y fortuna

La Luna te envuelve con un tono intuitivo que atrae dinero, pero también las personas aprovechadas. Aunque no te guste, debes callar y no comentar lo que tienes en tus cuentas ni lo que ganas porque entonces todos van a pedirte prestado, no te van a pagar, y te quedarás sin nada.

