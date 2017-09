Escorpión – Domingo 24 septiembre 2017: Un momento de reflexión dentro del amor

Te das cuenta que no es conveniente ir tan de prisa. Más... Por Profesor Zellagro

Noticiero astrológico: Ocurre el tránsito de la Luna desde tu signo Escorpión hasta Sagitario. Todos los que te rodean, tanto en tu hogar, trabajo o en tu vida amorosa, se beneficiarán de la forma acertada con la que respondes a las situaciones difíciles y los retos que surgen en tu panorama diario. Deberás concentrar tus acciones y palabras para que sean efectivas y puedas solucionar los asuntos sentimentales que te agobian. Hoy más que nunca debes atender más tus corazonadas ya que en ellas hay señales que te pueden conducir al lugar correcto, en el momento preciso.

Amor

Es domingo 24 de septiembre la Luna está moviéndose al elemento fuego, o sea, al signo de Sagitario, mientras que los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Con este movimiento lunar tu ser interno se estremece y salen a flor de piel esas cualidades intensas y profundas que tanto te identifican a la hora del amor intenso, la pasión, la entrega.



publicidad

Salud

Buen día para quienes padecen de trastornos asociados con las alergias pues se sentirán en un estado óptimo de salud. Te recomiendo un buen paseo al aire libre si el tiempo lo permite porque es lo que más necesitan ahora tus vías respiratorias, Escorpión.

Trabajo

Tu buena disposición será un factor para darte ascensos y retribuciones en el futuro, pero concéntrate bien en lo que haces y no disperses tu atención en este período. Si no tienes empleo aún no te inquietes pues este próximo mes de octubre que coincide con tu ciclo de cumpleaños habrá muy gratas sorpresas en ese sentido.

Dinero y fortuna

Cuentas con dinero suficiente para invertirlo hoy en algo útil. Aprovéchalo positivamente. La compra de un automóvil, computadora o casa marca el inicio de una etapa llena de posibilidades económicas para tu desarrollo financiero futuro.