Escorpión – Domingo 2 de julio 2017: Tu intuición te ayudará en todo

Apóyate en tu experiencia y triunfarás en el amor. Busca la manera de no hacer algo imprudente guiándote por sospechas infundadas. En estos momentos no te dejes desalentar por nada ni por nadie. Usa tu sentido común y apóyate en lo que has adquirido de situaciones similares en el pasado, demuestra tu categoría, clase y conocimiento intuitivo. Algo interiormente te está molestando, y te sientes tentado a discutir con tu pareja. Ten cuidado con esas personas que se te acercan con palabras melosas y luego se van comentando lo que les has confiado. Aplica tu intuición escorpiónida en todo momento.

Amor

Hoy domingo la Luna se está desplazando desde Libra hacia Escorpión. Los planetas Saturno, Neptuno, y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Piensa bien lo que quieres decir y pregúntate sinceramente a ti mismo si es una idea que se te ha metido en la cabeza, un chisme tal vez, o si es algo serio, concreto y con pruebas. Concede el beneficio de la duda siempre.



Salud

Estás a punto de iniciar un camino que te ayudará a recuperarte rápidamente de un trastorno crónico que te ha venido aquejando recientemente y del cual no te habías podido aliviar en el pasado a pesar de tus esfuerzos.

Trabajo

Si no tienes empleo, no te impacientes pues tu momento ya se está aproximando y está más cerca de lo que imaginas. Solucionarás una cuestión legal en tu trabajo y podrás definir finalmente tu posición dentro de tu empresa y la agrupación a la que pertenezcas.

Dinero y fortuna

Pueden surgir demoras o extravíos en tus pagos habituales estos primeros días del mes de julio. Por tanto, atiende el correo y tus cuentas bancarias. Surgen dificultades en el pago de cheques o recibos atrasados extraviados. Si revisas diariamente tus balances no te sorprenderá ningún sobregiro en tus cheques y podrás actuar a tiempo.

