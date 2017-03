Escorpión – Domingo 18 de diciembre: Tu intimidad se refresca, te sientes rejuvenecer

Te envuelve el tono tierno y dulce que tanto necesitaba tu paisaje afectivo. Es el momento de hacer contacto con tus seres queridos, comunicarte con tus parientes y amigos, gentes que hace tiempo no ves y en general fortalecer tu relación sentimental. No olvides que la felicidad consiste más en tu actitud que en las circunstancias objetivas que te rodean. Lo que hasta hace algún tiempo te irritaba mucho en tu pareja, hoy se convierte en una gracia y vuelves a descubrir el amor. Se refresca tu intimidad, tu creatividad a la hora del sexo y la sensualidad.

Amor

La Luna está en el signo de Virgo y el único planeta retrógrado es Urano, en Aries, los demás planetas siguen directos. La calidad de tiempo que disfrutes con ellos será recompensada y te ayudará a revitalizarte, elevar tu nivel de energía y optimismo y contribuir a que te sientas mejor.



Salud

Toma las cosas que te sucedan de una forma más relajada y optimista, es lo que más necesitas en estos momentos para mejorar tu salud y atraer hacia ti las buenas vibraciones planetarias. Hay un índice positivo en tu vida si padeces de los riñones o piensas operarte en pocos días.

Trabajo

Estás en un tono creativo y original y por eso te molestan las interferencias en tu trabajo o lo que estás haciendo. Sin embargo, si estás bajo una disciplina laboral deberás escuchar lo que digan tus superiores y terminar haciendo como te indican, Escorpión.

Dinero y fortuna

Si has estado pensando escribir algún libro, realizar un proyecto o plan y no lo habías hecho hasta ahora, este es el tiempo. Tu intuición te ayudará en ese sentido y ganarás dinero. Pon a funcionar tus ideas, que no se queden sólo en tu cabeza.