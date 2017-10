"Eres mi novia, no me niegues más": el airado reclamo de J Balvin a Gaby Espino

¿Hay o no hay? Esa es la pregunta que ha brotado en redes sociales desde hace meses al respecto de un posible romance entre la actriz venezolana Gaby Espino y el reggaetonero colombiano J Balvin. ¿Son o no son? y es que una serie de publicaciones en sus perfiles de Twitter e Instagram han dado mucho de qué hablar.

El más reciente giro en esta fascinante narrativa de intriga amorosa, surgió cuando la guapa Gaby dio una entrevista en México, en la que desmintió cualquier tipo de relación sentimental,diciendo "sólo es mi amigo”.



Enterarse a través de la nota publicada en Univision no pareció gustarle nada a Balvin, quien también se encuentra en la capital mexicana para ofrecer un concierto, y que publicó un video su perfil de Instagram, en el que categóricamente le manda un mensaje a la actriz.

“No sé por qué Gaby Espino me está negando en los medios de comunicación. Tú eres mi novia, tú lo sabes, tú eres mi novia. No me niegues más”, dice el intérprete de 'Mi gente' mirando fijamente a la cámara y en un tono muy grave.



¿Es esto parte de las elaboradas bromas que se juegan estos dos? ¿Será verdad que hay un amorcito entre ellos? ¿Nos estará tomando el pelo el cantante? Con este par, las apariencias engañan y nada es lo que parece... pero lo cierto es que nunca habíamos visto al muchacho tan serio.