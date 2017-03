En suspenso la serie sobre la leyenda del cine mexicano Silvia Pinal

Supo que quería ser actriz cuando era una niña pero su padre ni de cerca se mostró entusiasmado con esta idea así que le exigió que estudiara otra cosa y le advirtió que, hasta que no le entregara un título, no tendría permiso para dedicarse a la actuación. Don Luis no contemplaba que el tesón de Silvia Pinal superaría cualquier obstáculo. Foto: Mezcalent | Univision

0 Compartir