Emma Stone responde la petición del chico que la invitó a su baile de graduación

La actriz Emma Stone finalmente respondió la propuesta que Jacob Staudenmaire, un adolescente de Arizona, le hizo para que asistiera con él a su graduación.

Hace unos días, Jacob, de 17 años de edad, publicó un video en las redes sociales donde le pedía a la actriz que fuera su pareja en el baile de graduación. Con ayuda de sus amigos Staudenmaier recreó una de las escenas de la película 'La La Land'.

En el programa ‘Good Morning America’, Jacob presentó la carta que la actriz le envió con la respuesta, que aunque fue negativa, fue un gesto amable de su parte.

"Jacob, gracias por hacer la mejor proposición que me han hecho nunca. No puedo explicarte el honor que ha sido y lo mucho que he sonreído con el precioso vídeo. Estoy trabajando en Londres, pero espero que lo pases muy bien en tu graduación. Estoy muy agradecida de que hayas pensado en mí. Gracias. P.D: Veo el parecido con Gosling en los ojos. Con cariño, Emma".



Actualmente, Emma Stone se encuentra grabando la película ‘Battle of the Sexes’, la cual cuenta la historia de dos grandes tenistas: Billie Jean King y Bobby Riggs.

