Emilio Estefan: “Nunca le eches la culpa de tu fracaso a otra persona”

El cofundador del grupo ‘Miami Sound Machine’ conversó de una forma muy personal sobre su salida de Cuba, la relación con su papá, los comienzos del éxito con su esposa Gloria y sus proyectos más recientes.

En 1990, un accidente de carretera casi acabó con la vida de su familia. “Cuando me dieron la noticia de que Gloria se había partido la espalda, yo me desmayé”, le contó al conductor de ‘El Show de Alberto Sardiñas’. Por eso, le ha quedado claro que “tú no sabes si mañana vas a estar aquí”.



Gloria y Emilio Estefan

Hoy disfruta por igual del éxito con sus restaurantes ‘Estefan Kitchen’ y con el show de Broadway ‘On Your Feet’, y siempre sigue un gran consejo: “uno debe ser real y hacer feliz a otras personas”.