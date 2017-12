Elba Jiménez asegura: "De Raúl Araiza no tengo nada bueno qué decir"

La conductora espera que el próximo año le llegue un buen amor, ya que después del escándalo en que se vio envuelta, "nadie se me acerca."

Elba Jiménez aseguró que no tiene contacto alguno con Raúl Araiza, después de que hace 2 años se ventilara la relación extramarial que tuvo con el conductor, por más de 10 años: “ No sé nada de él, no tengo nada bueno qué decir”.

La actriz y ahora conductora, de 34 años de edad, se dió a conocer por el romance que tuvo con el conductor de televisión, cuando éste salió al a luz pública en una revista semanal. Al principio, ella trató de negarlo pero después, el propio conductor fue quien señaló que era cierto, y pidió disculpas públicamente a su familia; principalmente a su esposa Fernanda, asegurando que lucharía por recuperar la confianza y el cariño de ella y sus hijas, cosa que logró y ahora goza de una estupenda relación familiar, toda vez perdonada la infidelidad.



A dos años de este escándalo, Elba está segura que algo bueno vendrá en su vida, principalmente en el ámbito amoroso, pues dice que los hombres no se le acercan después de relacionarse con Araiza: " Creo que les doy miedo a los hombres, yo sí quiero casarme y formar una familia, pero tampoco es que ande con el vestido de novia en la cajuela; si llega, qué bien, si no, me enfoco en otras cosas”.

Elba asegura que estar en el ojo del huracán no le favoreció para nada en el ámbito profesional, pues este 2017 solo actuó en una obra de teatro (dentro del concepto de Teatro en Corto), pero tuvo una oportunidad en el rubro de la conducción en algunos programas de la televisora Imagen TV. “Espero que el 2018 sea el gran año para mí en la actuación, y espero que las televisoras me tomen más en cuenta”.



